Hinchas albos divididos por partido de Nicolás Blandi ante La Calera

Colo-Colo empató sin goles ante "Los cementeros" y el argentino fue protagonista de las redes sociales.

El delantero albo todavía no puede marcar en el regreso del fútbol, el ex San Lorenzo no tuvo oportunidades frente al arco rival.

Colo Colo empató por 0-0 ante Unión La Calera en su visita al Estadio "Nicolás Chahuán" y se mantuvo lleno de dudas para el duelo del próximo martes ante Peñarol en su reestreno por la Copa Libertadores.

Los hinchas se dividieron respecto al nivel del delantero, algunos lo atacron por su sequía goleadora y otros lo defendieron, ya que aseguran que no le llegan pelotas con ventaja.

A BLANDI NO TE TIRARON UNA BUENA CONCHETUMARE, TODAS DE ESPALDAS — HastaLaMorir (@_malditoook) September 12, 2020

Me banco a Blandi pero basta de pedirle perdón weón, parecen tarados — Matías (@Matias_CJ22) September 12, 2020

Blandi juega todo el partido de espaldas al arco y apenas recibe le cae encima García que mide 1.90 m. Pero nada, tiene que hacer goles porque gana un sueldo millonario (?) — Diego Castro (@DiegoAlbo26) September 12, 2020

lei el uno a uno de una página y pusieron que Blandi no hace un gol desde febrero... OBVIO PO WEON SI ESTUVIMOS COMO 5 MESES SIN FÚTBOL WEON ESTUPIDO — Pato (@IgnacioTron7) September 13, 2020

Blandi andate a la ctm weon malo — Bestia (@Bestia27009440) September 12, 2020

¿Cómo va a rendir Blandi si no le llega NI MEDIA PELOTA BUENA? — Victor Raúl Álvarez Gómez (@victor_alvarezg) September 12, 2020