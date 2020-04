Hinchas albos divididos con el conflicto entre ByN y el plantel de Colo-Colo

Las redes sociales explotaron tras la conferencia de prensa de Blanco y Negro en donde se confirmó que no se llegó a un acuerdo en un reajuste de sueldos.

A través de un comunicado, difundido en redes sociales, los jugadores del Cacique expusieron que están “dispuestos a trabajar en conjunto con el club, en un acuerdo que vaya en esa línea y que ayude a sobrellevar de mejor forma a la institución el complicado panorama que vivimos como país“.

El plantel informó que han sido enfáticos en querer aportar y “rebajar temporalmente nuestras remuneraciones, con el compromiso de que una vez que se retome la actividad y el normal funcionamiento de ella, esos descuentos transitorios sean restituidos a cada uno de nosotros, pues cabe mencionar que, atendida la decisión de Colo Colo de no entrenar más en sus dependencias para salvaguardar nuestra vida y salud en conformidad se lo exige la legislación laboral, pactamos con ellos el trabajo a distancia, por lo que hemos seguido prestando nuestros servicios remotamente hasta el día de hoy (miércoles)“.

La posición del cuadro albo, a nivel de jugadores, es la de llegar a un negociación en común acuerdo y no de forma impuesta, por lo que propusieron una fórmula en el tema de los salarios, que hablaba de descuentos del 30% y 40% en las remuneraciones de los jugadores, dependiendo de la diferencia salarial; y también la alternativa que no se produzca descuento alguno en los trabajadores de menor ingreso.

“En nuestra propuesta, estos montos deben ser reincorporados íntegramente desde el mes de enero del 2021”, dice el comunicado.

Además, el primer equipo ofreció jugar partidos amistosos o participar en actividades extradeportivas “para colaborar en la consecución de los recursos para que estos sean restituidos a todos los funcionarios del club en las condiciones antes mencionadas”

Mira algunas reacciones acá:

"No juegan de manera normal desde octubre, no pueden tener ingreso por publicidad, por entradas, pero quieren pura Plata. Plata , tienen sueldos millonarios bien ganados, pero que te bajen por 3 meses de 20 millones a 10 no creo q pases hambre".

"Querido Julio a ud lo conozco y es un hombre de correctos valores. Felicito las decisiones que logran, ya que (y respondo al comentario anterior) cada uno sostiene una vida de acuerdo a lo que gana, sean 10 o 100. El descuento de 30%, publicidad, entradas, etc. Daña a todos".

"Ojalá los jugadores de Colo-Colo no se bajen ni un centavo del sueldo y los accionistas de B&N tengan que responder por las deudas conforme a su patrimonio de participación en la S.A. como lo indica la ley".

Este plantel jamás dudó en sacrificar su bolsillo para salvar a @Colocolo. Hoy se tenía que salvar a sus trabajadores, el club no son solo los jugadores, también mucha gente esforzada y de escasos recursos. En estos momentos no hay excusas, hay ayuda, solidaridad y humanidad. pic.twitter.com/Nmq7PQCyni — Rodrigo Torres L. (@rtorres11) April 22, 2020