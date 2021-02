Hinchas albos despiden con emocionantes mensajes a Esteban Paredes

El goleador histórico del fútbol chileno contó detalles de su despido por parte de ByN.

Los fanáticos del cuadro popular están dolidos por la forma en que salió Paredes del club y es por eso que llenaron las redes con mensajes hacia el Tanque.

"Al día siguiente me llamó por teléfono Aníbal Mosa, habiendo estado con él en el estadio...y me informó que el directorio decidió no renovar a varios y dijo 'entre ello estás tú'. Me ofreció ser embajador o director, pero yo le dije que quería jugar hasta fin de año y la vida sigue", precisó Paredes en su relato.

Finalmente, manifestó que sueña con el partido de despedida, pero desconoce si se podrá dar. "Sólo el tiempo lo dirá, si no vuelvo como jugador, espero volver en otra área. Infinitas gracias por todo a la institución, pero la vida sigue", concluyó.



MI CAPITÁN LA CONCHADETUMADRE EL ETERNO ESTEBAN EFRAÍN PAREDES QUINTANILLA 😭❤️ https://t.co/GemntxPLiX — MatiFernandizta14® (@carlitrooCC3) February 19, 2021

Llegaste como hincha y te transformaste en LEYENDA. Muchas gracias Esteban Efraín Paredes Quintanilla pic.twitter.com/pSIVRBF9az — Out of Context Colo-Colo (@NoContextCSDCC) February 18, 2021

El corazón está triste, pero a la vez orgulloso de haberlos visto jugar grandiosamente vistiendo la camiseta del albo! Don Julio Barroso, Mati Fernández y Esteban Efraín Paredes por siempre en nuestros corazones 🤍🖤 simplemente GRACIAS 👏🏻 pic.twitter.com/0UCTviiwJ3 — Yaritza Flores (@YariStephania) February 18, 2021

ESTEBAN EFRAIN PAREDES QUINTANILLA EL ÚLTIMO ÍDOLO ALBO 🖤🤍



TE SEGUIRÉ A DÓNDE VAYAS Y ROMPERÉ MI VOZ EN TU DESPEDIDA A ESTADIO LLENO EN LA RUCA.



GRACIAS!!! 🤍🖤🤍🖤 pic.twitter.com/J4ZGcwWpNw — JAN 10 Naruto Albo (@LeonidasKing8) February 18, 2021