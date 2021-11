Hinchas albos hacen pebre a Ronald de la Fuente tras duelo ante Curicó

Hinchas albos se lanzaron a las redes sociales tras el empate sin goles ante Curicó Unido, el elenco del Maule que lucha por salir de los últimos lugares del Campeonato Nacional, igualó sin goles ante Colo Colo en el Estadio La Granja, donde los albirrojos fueron superiores.

La figura del duelo fue Ronald de la Fuente, quien al momento de recibir el premio por su destacado encuentro conversó con TNT Sports y se refirió a lo difícil que fue su paso por el "Cacique".

"Primero pasa por la confianza que me han entregado acá desde el día que llegué. En Colo Colo me tocó una temporada difícil, con lesiones y me costó bastante salir de eso. También hubo una mala racha en lo grupal que terminó con no muy buenos rendimientos en la parte individual".

Los colocolinos se lanzaron con todo:

Y desde hoy esta cuenta pide la muerte de Ronald de la Fuente, muerto reculiao te cagaste entero en Colo Colo y cuando jugai contra nosotros eris Paolo Maldini perro conchatumare — Nicolás Deppe (@nicolasdeppe) November 14, 2021

Ronald de la Fuente es el ejemplo del típico jugador que es figura en equipo chico pero que en uno grande no se la puede. Llegó a Colo Colo desde la U de Concepción como el mejor lateral del torneo, pero en el Cacique fue un fiasco. Hoy, en Curicó, volvió a ser ese del Campanil — Víctor Fritis Valencia (@vhfritis) November 15, 2021

Ronald De la Fuente volvió a confirmar, ahora afuera, que es el peor lateral izquierdo que ha tenido Colo Colo https://t.co/72GGUpnyhu — Marcelo Hilsenrad (@mhilsenrad) November 15, 2021

Con el partido de hoy a Ronald de la Fuente se nota que no es de equipo grande xDDD

Cómo le peso la camiseta del colo y hoy jugó un partidazo — CD | LMB | Kero~ (@23Kero) November 15, 2021

#VamosColoColo Ronald de la Fuente la figura del partido, y el año pasado no la agarro ni con la mano!!! Weón penca. — Pedro Pozo (@Pedropozom) November 15, 2021

Como detesto a los jugadores como Ronald de la Fuente, cagones de mierda, tuvieron todo para hacer las cosas bien acá y se cagaron enteros, pechos frío! — Albocrack (@Albocrack) November 15, 2021

Da rabia que jugadores como Ronald de la Fuente ,que cuando estaban en colo colo parecía cojo pero cuando te enfrentan parece Roberto Carlos. — 🐩Cristóbal🇨🇱⚪⚫ (@crisdelmar28) November 15, 2021





