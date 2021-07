Hinchas de Colo-Colo alucinaron con "partidazo" de Vicente Pizarro

Hinchas del Cacique se manifestaron en las redes sociales tras el empate sin goles de Cruzados y albos en San Carlos de Apoquindo.

El hijo del Kaiser nuevamente fue titular y tuvo un destacado duelo ante los locales y mostró claridad en la salida desde el medio campo de Colo-Colo.

Cristián Leiva, hoy en Deportes Iquique, quien lo dirigió en la Roja Sub 17 explicó el nivel del canterano del cuadro popular: "Su nivel no me sorprende para nada", adelanta el DT en diálogo con AS.

"Lo conozco desde los 14 años. Fue capitán en todos los equipos que tuve. Es un jugador que me representa totalmente. Se ha hecho una cadena en su formación, con sus padres, en el tema valórico, en el trabajo que ha hecho Colo Colo en las inferiores, que ha sido muy bueno, y con todos los entrenadores que tuvo. Cuando estaba Lucho Mena, el español (Manuel Crespo), y ahora Ariel Paolorossi, que ha hecho un muy buen trabajo", esgrimió.

LOS HINCHAS SE MANIFESTARON EN LAS REDES:

Vicente Pizarro masterclass este segundo tiempo — Cristobal (@painealbito) July 17, 2021

Cuando Vicente Pizarro llegue a su casa y revise sus bolsillos🥵 pic.twitter.com/bVgatC09Qf — Fan del Tin (@sebast1vn) July 17, 2021

Ah, y el Mejor del Partido fue Vicente Pizarro, se notó su ausencia cuando salió. pic.twitter.com/pHmjg989Zc — Rick and Martin | PIZARRONETA (@CamiloMart3n) July 17, 2021

Es cosa seria Vicente Pizarro. Qué claridad. — Fernando Hidalgo ✍ (@FerHidalgo__) July 17, 2021

JUEVES 15 DE JULIO

O'Higgins vs Cobresal, 20:00 horas, Estadio El Teniente

VIERNES 16 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers, 12:30 horas, Estadio Calvo y Bascuñán

Unión La Calera vs Curicó Unido, 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán Nazar

SÁBADO 17 DE JULIO

Universidad Católica vs Colo Colo, 16:00 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo

LUNES 19 DE JULIO

Audax Italiano vs Huachipato, 18:00 horas, Estadio El Teniente

Everton vs Ñublense, 20:30 horas, Estadio Sausalito

MARTES 20 DE JULIO

Deportes La Serena vs Palestino, 15:00 horas, Estadio La Portada

Universidad de Chile vs Melipilla, 20:30 horas, Estadio El Teniente

Equipo libre: Unión Española.