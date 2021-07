Hinchas de Colo-Colo en llamas por gran nivel de Vicente Pizarro

Hinchas del cuadro popular se manifestaron en las distintas plataformas digitales tras el empate de los albos ante Palestino por Copa Chile.

El mismo Martín Rodríguez llenó de elogios al joven volante que además es hijo de Jaime Pizarro: "Agradecer a cada uno de mis compañeros que deja todo en el campo de juego, me da gusto cómo juega Vichito (Pizarro), como corre, me motiva. Como él están todos los compañeros, pero él es joven y me gustaría felicitarlo. Me da mucho gusto por él y por el equipo".

Hinchas del cuadro popular se manifestaron en las distintas plataformas digitales tras el empate de los albos ante Palestino por Copa Chile.

MIRA CÁ LAS REACCIONES:

Muy interesante lo que viene haciendo Vicente Pizarro en los 3 partidos que ha jugado por Colo-Colo.



Pases Completados = 118/140 - 83%

Pases Clave = 2

Balones Largos Completados = 14/15



Sumado a la calidad técnica que demuestra en la cancha.



Datos: @SofaScoreLA

#ColoColo pic.twitter.com/XvGeMUSWeC — Felipe Quinteros A. (@FQAFutbol) July 12, 2021

Lo único que quiero es que sea sábado para seguir viendo a Vicente Pizarro — Jotai (@nuevonuevojotai) July 12, 2021

Vicente Pizarro es un re contra jugadorazo, cuiden a ese muchacho por favor, es un monstruo. — Diego🦉 (@ifhydiego) July 12, 2021

Vicente Pizarro y un presente y futuro que ilusiona. Hoy mucho más vertical con balón, muy seguro en la entrega (48 de 56 pases correctos y 5 de 6 balones en largo completados), activando zonas por dentro. Con la cancha de frente, eligió siempre bien 🔝 pic.twitter.com/UwtTAJT6dM — Camilo Vega M. (@elcamilovega) July 12, 2021

