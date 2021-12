Hinchas de Colo-Colo piden la salida de Matías Zaldivia

Hinchas albos reaccionaron a la derrota ante Antofagasta en la última fecha del torneo que perdió el cuadro popular ante la UC.

A los 6 minutos, el delantero argentino de los "Pumas" recibió un centro que fue interceptado a medias por el defensor del "Cacique", pero el balón terminó dando en la mano del argentino. Tobías Figueroa cambió el penal por gol y desató la rabia de todos los colocolinos en las redes sociales.

Zaldivia recibirá este lunes la nacionalización chilena, pero sus constantes lesiones y bajo nivel ponen en duda su continuidad en Colo-Colo.

"Matías Zaldivia, muchas gracias por todo, pero más allá de lo de ahora, muchos años lleva fuera de nivel, físico, e incluso futbolístico. Debe salir", fue uno de los comentarios en su contra.

Lo siento, pero Matías Zaldivia no puede continuar en Colo Colo. Se agradece el aguante estos años 🙏🏽 — Cristóbal 🏁 (@crisfelipecs) December 4, 2021

Hola Matias Zaldivia disfruta tu último partido 😉 — Gran Cacique (@Grancacique3) December 4, 2021

Listo, Matías Zaldivia no puede seguir siendo jugador de Colo-Colo. Puede irse bien a la ctm el niño de cristal — JovenApuesto (@joven_apuesto) December 4, 2021

Bonito regalo del retirado Matías Zaldivia — rafa lafuente zaror (@rafalafuente) December 4, 2021

BASTA DE MATIAS ZALDIVIA CTM. BASTA — Fabian (@F4b1an14) December 4, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.