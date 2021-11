Hinchas albos se lanzaron con todo tras el pobre desempeño del cuadro ‘albo’ que se hizo notar en el terreno de juego, dominado por el cuadro ‘hispano’ que se llevó una victoria por la cuenta mínima,

Sin embargo, la fanaticada del ‘Cacique’ disparó, especialmente, hacia una de sus figuras; el volante argentino de 30 años.

En medio de las negociaciones de Blanco y Negro para firmar la continuidad del ex Vasco da Gama en el elenco dirigido por Gustavo Quinteros, el mediocampista no realizó un buen partido y acabó sustituido en el minuto 77 por Jeyson Rojas.

Los hinchas se lanzaron con todo:

Tema aparte el bajón de Leo Gil, no volvió bien de su lesión, y desafortunadamente se topó con su peor nivel en la parte más importante del campeonato. Eso sumado a que lo sacaron a un posición que no le acomoda. Ojalá mejore porque ha sido importante.

Leo Gil no debe ser comprado, no vale lo que piden por el

No lo digo por hoy solamente , Leo Gil no esta para Colo Colo , no son pocos partidos en que jugo como el forro