Hinchas de la UC aplaudieron el polémico gesto del "Chapa" Fuenzalida

Hinchas cruzados se lanzaron con todo en las distintas redes sociales tras el polémico duelo entre Universidad Católica y Santiago Wanderers.

Polémica se vivió este miércoles en San Carlos de Apoquindo luego de que el árbitro Roberto Tobar expulsara a Germán Lanaro y Fernando Zampedri. Los futbolistas cruzados quedarían fuera del deulo de este domingo ante Colo-Colo. lo que generó la rabia de hinchas en Twitter.

En el entretiempo -y cuando Tobar solo le había mostrado la tarjeta roja a Lanaro- el capitán de los cruzados, José Pedro Fuenzalida, se enfrascó en un duro diálogo con le juez.



Las cámaras de TNT Sports mostraron a 'Chapita' realizando un polémico gesto al aludido, donde le mostró el parche que ostenta la UC como vigente campeón.

La imagen rápidamente se llenó de comentarios en redes sociales, donde usuarios aplaudieron la actitud de Fuenzalida.

Me acuerdo cuando una vez expulsaron a Ronaldo en el Madrid y se fue mostrando el parche del Mundial de Clubes y estos weones se agrandan con el del campeonato nacional jajajajaja

El VAR no puede llamar al árbitro por doble amarilla. Entiendan eso por favor.



Los dos jugadores mal expulsados, eso no se discute.



Y que no pase colado el gesto del Chapa Fuenzalida mostrando el escudo ¿Quiere trato especial?