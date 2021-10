Hinchas azules se lanzaron con todo a las distintas plataformas digitales tras la dura derrota por 1-0 ante el equipo que conduce el "Vitamina" Sánchez en Rancagua.

El "Huevo" dijo en conferencia de prensa que "merecimos al menos el empate. Sometimos gran parte del encuentro a Audax Italiano, pero no faltó la puntada final. No nos está alcanzando el esfuerzo. Sin desmerecer, el rival no hizo tantos méritos para llevarse el partido".

Además, criticó el arbitraje de Felipe González: "Los árbitros están siendo muy sensibles con nuestras situaciones. Hemos sido castigados. Tenemos que lidiar con eso, no hay excusas. Hay cobros injustos y expulsiones que van en desmedro a que el equipo sume de a tres".

Además el Huevo aseguró que: "No es casualidad que no hayamos podido sacar resultados. Hemos perdido nuestra línea futbolística. No hay que esperar que el rival golpee para reaccionar. Debemos ser capaces de volver a convencer a los jugadores de lo que buscamos y queremos. Nos venía dando resultados", reveló.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES DE LOS HINCHAS DE LA U:

basta del huevo valencia por favor — Fabián🦦 (@fabfigc) October 15, 2021

Huevo Valencia no tiene idea de como poder revertir este mal momento de la U. Afortunadamente hay equipos que se encuentran estancados en la parte baja. — Edgardo.Riveros (@riverosdevia) October 15, 2021

Huevo Valencia usted fue importante como jugador en la U, quédese con eso. Un poco de amor propio y abandone esto, ya no resultó — vicente⭐ (@novichobg) October 15, 2021

@udechile andate huevo Valencia...por favor

Todo el rato jugando para atrás — Alejandro Baeza (@abaezar71) October 15, 2021

EL HUEVO VALENCIA SE TIENE QUE IR — TIO ESQUIZOFRENIA 🦉🍻🎸⚽️ (@yaeralaweakbros) October 15, 2021

Chao huevo valencia.... gracias por nada 1 de 15 puntos... los cambios los realiza después de los 80min.!!! #vamoslaU — Marcelino Vidal (@marcelinovidal7) October 15, 2021

Si fuéramos un equipo serio, ya el Huevo Valencia no sería más el entrenador de la U, llevamos 5 partidos sin ganar, de esos son 4 derrotas y 1 empate, además no tenemos una idea de juego y no le encuentra la vuelta a esto #VamosLaU — 𝕱𝖊𝖑𝖎𝖕𝖊 😎 (@calippoallendes) October 15, 2021

Seguir con el Huevo Valencia va a significar para la U terminar en 10ma posición aproximadamente si seguimos así. Yo lo sacaría ya. Muy seguro de que un DT preparado y con ideas podría llevar al equipo a zona de Sudamericana. — Bastián Alonso (@Dribastian1) October 15, 2021

El "Huevo" Valencia fue ratificado en #LaU en la previa del superclásico ante Colo Colo. De ahí en más, en 5 partidos suma 4 derrotas y 1 empate. No conoce de triunfos. 1 punto de 15 posibles.

❌Derrotas ante Colo Colo, Wanderers, Everton y Audax.

⭕️Empate ante Antofagasta. — Claudio Alfaro (@claudioalfaroar) October 15, 2021

habían weones pensando que el huevo valencia seria el nuevo Marcelo Gallardo — boi🦉🎃🇪🇨 (@larrineta) October 15, 2021

