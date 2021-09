Hinchas azules se lanzaron con todo en las distintas plataformas digitales tras la dura derrota en la Quinta Región.

Santiago Wanderers consiguió este miércoles una trabajada victoria de 2-1 como local ante Universidad de Chile, en un partido válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

De esta forma, Santiago Wanderers encadenó su cuarta victoria consecutiva en el certamen, y aunque sigue como colista absoluto con 14 puntos, su lucha por no descender sigue más viva que nunca.

Por su parte, el Romántico Viajero mantiene su mal presente en el torneo, tras la derrota en el “superclásico”, y con 33 unidades se ubica en la sexta posición.

En la próxima jornada, los “caturros” visitarán el lunes a Deportes Melipilla, mientras que los “azules” recibirán el domingo a Deportes Antofagasta.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

Ah que hora se despide al Huevo Valencia? @udechile



Deberían traer un técnico wn!! Para que le saque trote a estas vacas culias 🤬🤬 — Hugo ToroBravo 🏓 (@torobravotdm) September 29, 2021

Hasta nunca Huevo Valencia — Kamikaze Azul (@AzulKamikaze) September 29, 2021

A quien Chucha le sonríe el huevo Valencia ?. Que rabia 😡😡😡😡 esto es la U loco 🤘🏾🤘🏾🤘🏾 DESPIERTEN #VamosLaU — Héctor Prieto Tabilo 🤘🏾🦁👨🏾‍💻 (@ElPrietoT) September 29, 2021

Huevo Valencia por q siempre se ríe cuando el equipo da pena ? Como ctm podemos seguir con un técnico q no sufre las derrotas — 41 GOLES (@maxi_arce21) September 29, 2021

El peor error: ratificar al huevo Valencia. — Dani Fielder~ (@danitriel) September 29, 2021

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.