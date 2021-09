Hinchas nacionales se lanzaron en las redes sociales para analizar el desempeño del futbolista formado en Unión Española.

Hizo el desgaste en casi todo el duelo, jugó mejor, pero la Roja de todos no pudo frente al Brasil de Tite en el Estadio Monumental, un equipo visitante que fue inteligente, que aguantó y nos mató de contra.

Pero que también fue muy eficaz cuando tuvo una oportunidad ante Bravo. La única, o quizás la más clara, el Scratch la mandó al fondo del arco. Everton Ribeiro aprovechó un rebote del arquero del Betis y le dio la victoria a un tímida selección brasilera.

Carlos Palacios ingresó al minuto 69 por Paulo Díaz, el delantero del Inter de Brasil entró con ganas y personalidad. Los hinchas chilenos se volcaron a las redes para criticarlo, otros tuiteros defendieron la valentía de "La Yoja", que intentó encarar.

LOS HINCHAS EXPLOTARON:

Lo que hizo Carlos Palacios hoy es lo que se le pide a un revulsivo. Entró con las mismas ganas que en Copa América pero con una gran diferencia, hoy estuvo más lucido y se notó. Tuvo 2 jugadas claves. Para mí no es para titular pero ojala sume así desde la banca.

CARLOS PALACIOS EN 20 MINUTOS PROVOCO 2 AMARILLAS EN BRASIL Y UN PENAL QUE NO NOS COBRARON QUE LA CHUPEN Y LA SIGAN CHUPANDO DIJO EL DIEGO, AGUANTE CARLITOS

El weon malo de Carlos Palacios no tiene la culpa, el saco wea q tiene la culpa es Lasarte q le hace ojitos al representante del jugador y lo pone. Da lo mismo si le hicieron 10 foul o las tarjetas q se gano brasil. Los partidos se gana con goles y el gol lo hizo brasil y gano

Wn de verdad que yo no soy capaz de entender como chucha defienden a Carlos Palacios si es un malo ql el wn no es útil ni pa caerse, en en el tiro libre el saco weas tenía que patear al arco no dar un centro, bueno si a esa mierda se le puede llamar centro. @LaRoja