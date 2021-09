Hinchas nacionales se lanzaron contra el delantero Robbie Robinson que fue liberado este miércoles de la concentración del ‘equipo de todos’, a solo horas del duelo ante Brasil por las Clasificatorias a Catar 2022.

Según informó la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile, “la decisión fue adoptada debido a razones personales del jugador del Inter de Miami".

Robinson utilizó sus redes sociales para confirmar su regreso a Estados Unidos y el motivo de su partida.

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de La Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado”, partió escribiendo el atacante.

“En este momento, he decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál Selección voy a representar, mientras ayudo al Inter de Miami a llegar a los playoffs”, añadió el chileno-estadounidense.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

Robbie Robinson y Adam levine, los dos más odiados de Chile, ni perdón ni olvido ctm!! pic.twitter.com/9vEyaIIHnZ — Pachi (@lokillapachy) September 2, 2021

🚨Convocatoria masiva pa dejar de seguir a Robbie Robinson en instagram🚨

Le subieron 40mil seguidores en estos días.#LaRoja pic.twitter.com/VXz3aNFxwG — M.🦉🤘 (@acendrvdo) September 2, 2021

Robbie Robinson sabrá que se ganó el odio del país que sigue webiando a Adam levine después de 2 años ? — Bi era 💣💥 (@Xk_kieroypuedo) September 2, 2021

Cuánta falta hace Marcelo Díaz en la selección... para que nos cuente el cahuín de Robbie Robinson — Juan Pablo Canales (@jpcanalesg) September 2, 2021

