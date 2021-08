Hinchas de la UC hacen pebre a Olarra por cometario sobre Poyet

Hinchas de la Franja criticaron duramentte al ex defensor de Universidad de Chile tras un comentario sobre la salida del entrenador uruguayo.

El ex técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se despidió del club, luego de malos resultados. Agradeció a los funcionarios y a los hinchas del equipo.

“No es muy lindo estar en esta posición, pero unas pequeñas palabras de agradecimiento. Primero decir que vine a Chile por el desafío personal y Católica me dio esa oportunidad. Durante la temporada hubo muchos momentos en los que me entusiasmé y que pensé que lograríamos eso que vine a buscar", señaló.

Luego, afirmó: "Lamentablemente, no pudimos conjuntamente lograr la racha necesario de triunfos, la consistencia en el torneo local, lo que no nos permitió estar en la punta. Uno de manera natural iba alcanzando los pequeños objetivos: la Supercopa, el tema de la Libertadores de pasar luego de tantos años a octavos, inclusive con jugadores del club y algunos que fueron a la Copa América con la selección chilena”.

Las reacciones no se hicieron esperar y Rafael Olarra aseveró que fue muy apresurada la determinación de Cruzados respecto a la salida de Poyet:

"FUE UNA DECISIÓN ANTICIPADA" #ESPNFShowChile Rafa Olarra defendió el proceso de Gustavo Poyet en Universidad Católica y encontró injusta la salida del técnico. "Ninguna institución de lujo no tiene un técnico ya pensado si es que pasa algo así" .

LOS CRUZADOS SE LE FUERON CON TODO EN TWIITER:

Me da paja que un ex futbolista tenga tantas chances de llegar a la televisión, haciéndolo bien o mal tienen más probabilidades de caer ahí que un cabro que la rema y hace cuanto análisis a los partidos.



Olarra se nota que no vió nunca un partido de la UC@callamperas https://t.co/YmlzwIN82T