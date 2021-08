Hinchas del Romántico Viajero se lanzaron a twitter tras la información emanada desde Yahoo Sports, donde apuntan que el goleador de los azules llegaría a uno de los grandes de Brasil, equipo que viene de quedar eliminado en Copa Libertadores.

El periodista de Yahoo Sports, Jorge Nicola, aseguró que el delantero Joaquín Larrivey fue ofrecido a Sao Paulo por nada menos que un ídolo azul: Walter Montillo.

El comunicador aseveró en un video publicado en el citado medio que “el centro atacante argentino Joaquín Larrivey, artillero del Campeonato Chileno, será ofrecido esta semana”.

En esa misma línea, aseguró que lo curioso de todo esto “es que este ofrecimiento será realizado por Montillo, exjugador con pasado por varios clubes argentinos”.

Cabe señalar también que el ariete trasandino fijó la primera semana de septiembre como la fecha tope para renovar su vínculo con los universitarios, el cual finaliza en diciembre próximo.

MIRA ACÁ LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS:

Λέο@LeoBasBarr·14hHay que ser muy weón para andar puteando a Montillo. Sin él no hay Apertura 2009 ni semis de libertadores 2010. Lávense el hocico.

Crewe@profundamentea1·13hEn un mes más voy a escribir "Montillo no es ídolo". A ver si los mismos q hoy lo putean no se enojan. Son hermosos. Cuando están de buena con el jugador, el tipo es lo máximo y supera hasta a Campos (?). El wn hoy está haciendo su trabajo y de cagado no dicen que era un muerto.

manu@Letes_l3·13hMe parece perfecto lo que hace Montillo con Larrivey. Larrivey dijo muchas veces que quería quedarse y AA no ha hecho ni una wea

Paremos la wea...puedo ver claramente,kien seria el conchesumadre(culpable),si Larrivey se va..

Pero señalar a Montillo..kien TIENE TODA LA CONFIANZA DL PUEBLO AZUL..no lo vamos a cuestionar .solo x el hecho d kerer llevarse al goleador..



Sto es efecto y no l causa

👀 https://t.co/w9kWPHdzR0 — CristianRamirezTitan (@CristianR_Titan) August 26, 2021

¿Así que la culpa de que Larrivey no haya sido renovado es de Montillo? Es de la dirigencia, aweonaos, Larry quiere seguir jugando y de preferencia acá en la U, si no en otro lado, pero echarle la culpa a Montillo es hacerle un favor a los nefastos culiaos de los dirigentes — Jorge (@_EngendroDelMal) August 26, 2021

La culpa no es #Montillo , sino de la cantidad de ladrones e ineficientes que tiene el club dirigiendo. Que solo tienen interes personales mas que del club que administran. Lo peor fue haber aprobado que La U fuera Azul Azul. Tropa de LADRONES sin verguenza — Marcelo (@Sotomayomarcelo) August 26, 2021

Como ctm putean a Montillo? Dan vergüenza — Lescane (@lescane_) August 26, 2021

Ahora defienden a Montillo “por proteger los intereses de su representado”, ahhhh pero si es Felicevich, Morales o hasta Gioino (!!!!) ahí no se piensa en la pega del representante 🤣🤣🤣🤣🤣 — Matías Muñoz Melo (@matimnzml) August 26, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 18.

Miércoles 25 de agosto



Deportes Antofagasta vs. Palestino. 14:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Unión La Calera vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Universidad Católica vs. Ñublense. 19:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 26 de agosto

Deportes La Serena vs. Audax Italiano. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Santiago Wanderers vs. Unión Española. 16:30 horas. Estadio "Elías Figueroa".

O'Higgins vs. Everton. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Cobresal vs. Huachipato. Por programar.

Club Libre: Universidad de Chile

PARTIDOS DESTACADOS:

Colo-Colo visitará a los caleranos el miércoles a las 16:30 horas en el Nicolás Chahuán

La UC recibirá a Ñublense en San Carlos de Apoquindo el miércoles a las 19:00 horas.

Wanderers recibirá a Unión Española en el Elías Figueroa el jueves a las 16:30 horas.