Hinchas se lanzan contra Martín Lasarte por nómimna para fecha triple

Hinchas de la Roja de todos se volcaron a twitter para manifestar su parecer respecto al listado que eligió el DT uruguayo.

La Selección Chilena ya tiene nómina para la dura triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas donde la Roja enfrentará a Brasil, Ecuador y Colombia.

Bajo este escenario, la citación de Martín Lasarte dejó como gran sorpresa a Robbie Robinson, jugador estadounidense de madre chilena que milita en el Inter Miami.

También destacan los nombres de Marcelo Allende, con presente en el Montevideo City Torque de Uruguay e Iván Morales, atacante de Colo Colo.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES DE LOS HINCHAS:

Aún no he visto la nómina de Lasarte y me niego a hacerlo (?).

No me quiero ni imaginar a qué anciano culiao del exigente fútbol chileno nominó.

Jiménez, Villanueva, Beausejour, Matías Fernández, Beausejour, Pepe Rojas, Suazo, etc.