Hinchas de la U se lanzaron con todo en contra de Claudio Borghi

Hinchas expotaron en Twitter tras los comentarios del ex entrenador de Colo-Colo durante el triunfo de la U ante O'Higgins de Rancagua.

El comentarista de TNT Sports siempre es criticado por la parcialidad azul, esta vez hubo muchos comentarios en su contra pese al triunfo de los universitarios por 3-1.

Hace unas semanas, Borghi había lanzdo algunas palabras en contra de Azul Azul.

El 'Bichi' aclaró que sus críticas van apuntadas hacia "la institución, no hablo de los hinchas. "No vemos grandes jugadores que estén trabajando en la U. Entran y salen, a veces salen muy mal. Eso es bastante llamativo, porque la hinchada es muy fiel, pero como que la institución no se quiere mezclar con ex jugadores".

"Si dicen, ‘no me sirven los exjugadores, tampoco me sirven los que fueron de otros clubes’, entonces tienen que ir a buscar afuera. Y los que van a buscar afuera, salvo Sampaoli, dio poco resultado", finalizó su comentario Borghi.

LOS HINCHAS DEL BULLA NO LE PERDONAN SUS COMENTARIOS:

La voz de Borghi es de funeral jajajajaja — Enrique Cespedes D. (@azulaguante2014) August 7, 2021

Xuxa.....cualquier flores de la zorra de Borghi para la U🤔🤔🤔 si ya creo que es primo hermano del padre hurtado 🤣🤣🤣🤣 #VamosLaU — Eu. Aguilar (@kosmico21) August 7, 2021

Es penal esa wea, CALLATE BORGHI QLO BUSCANDO CUALQUIER ESCUSA PARA QUE NO COBRE PENAL — Nagato Bullanguero 💙🤫 (@nagatoazul) August 7, 2021

@TNTSportsCL por favor saquen a la zorra borghi de los comentarios en partidos de la U , dan ganas de apagar la tv — oscar seymour (@oseysi1) August 7, 2021

Pero por qué chucha tienen que poner a borghi!!! — Cristián Garcia (@cmgarciach) August 7, 2021

Yo escuchando a Alejandro Lorca: 😍

Yo escuchando al Bichi Borghi: 🤮 — Alonso Lizama (@LizamaLdea20) August 7, 2021

Retírate de las comunicaciones Borghi — Sheremy_xd (@sheremy30) August 7, 2021

Borghi viendo cómo gana la U jugando bien pic.twitter.com/LvzLYaj6Vs — Rodrigo RD (@rodrialchoque) August 7, 2021

