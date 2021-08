Hinchas de la U recordaron a Dudamel tras triunfo ante O'Higgins

Hinchas del Romántico Viajero se mostraron felices con el triunfo por 3-1 ante el Capo de Provincia, con esta victoria, los laicos tomaron el liderato momentáneo del Torneo Nacional. Los azules se lanzaron con todo a las redes sociales y recordaron el pésimo paso de Rafael Dudamel en los universitarios.

El "huevo " Valencia valoró los 3 puntos: "Siento que hemos encontrado una respuesta muy buena en estos últimos dos partidos. El equipo tuvo pasajes muy positivos y buenos, otros no tanto. El rival también buscó situaciones... Estoy satisfecho, la respuesta y el esfuerzo el equipo lo sigue manteniendo, eso ayuda a ser competitivo. Ahora miramos la tabla desde arriba, hay que estar tranquilos porque es el fruto del esfuerzo”, manifestó el DT en conferencia de prensa.

Hinchas del Romántico Viajero se mostraron felices con el triunfo por 3-1 ante el Capo de Provincia, con esta victoria, los laicos tomaron el liderato momentáneo del Torneo Nacional.

"Lo más importante es siempre tener los pies bien puestos en el piso, porque esto no es casualidad. El equipo ha hecho mérito en cada partido y siento que lo que hemos buscado siempre es que el equipo nos vaya entregando respuestas. Esta situación no nos tiene que nublar. La semana post clásico ha sido positiva. Se puede pensar que viene cierto relajo pero no ha sido el caso, el equipo está comprometido”, dijo.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES DE LOS HINCHAS DE LA U:

Dudamel viendo a la U puntera... pic.twitter.com/XZFFc9rsZh — Maldito Zurdaka ¯\_(ツ)_/¯ Hablo weás 🤪 (@pelaokiler) August 7, 2021

Dudamel mirando como echaron a perder el equipo que jugaba como la corneta. pic.twitter.com/XQZSvVLrUM — Señor Ranitas.- 🐸 (@Sr_Ranitas) August 7, 2021

Rendimiento de los técnicos de la U en el presente torneo

Dudamel 12 puntos en 9 partidos (44.44%)

Valencia 13 puntos en 5 partidos

(86,67%)#OHIUCHxTNTSports#VamosLaU pic.twitter.com/VweXkiKib7 — Abran Cancha (@AbranCancha8) August 7, 2021

2030 y va a seguir siendo Tendencia DUDAMEL, nos hizo mucho daño ese hombre. pic.twitter.com/vO6rfuaS17 — Bastián Alonso (@Dribastian1) August 7, 2021

Y pensar que algunos personajes defendieron a #Dudamel como una excelente carta para la U, solo hecho que tuvo un segundo lugar con la selección Venezuela sub 20 jajajaja me sigo tiendo de ellos y sus argumentos. — Carlos A. Díaz V. (@CarlosDiaz2cl) August 7, 2021

Ahora que están acordándose de Dudamel... recuerden que no le gustaba Arias y no hacía jugar a Larrivey.... la tenía clarísima. Que sea la última vez que nos vende la pomada un técnico tan penca. #VamosLaU — Rodrigo Gallegos (@ro_gallegos) August 7, 2021

Programación de la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2021

Sábado 7 de agosto. 15:00 hrs.: O'Higgins vs Universidad de Chile

Sábado 7 de agosto. 17:30 hrs.: Unión Española vs Ñublense

Sábado 7 de agosto. 20:00 hrs.: Universidad Católica vs Deportes La Serena

Domingo 8 de agosto. 12:30 hrs.: Santiago Wanderers vs Huachipato

Domingo 8 de agosto. 15:00 hrs.: Deportes Antofagasta vs Audax Italiano

Domingo 8 de agosto. 17:30 hrs.: Colo Colo vs Curicó Unido

Domingo 8 de agosto. 20:00 hrs.: Unión La Calera vs Everton

Lunes 9 de agosto. 11:00 hrs.: Cobresal vs Palestino