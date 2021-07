Hinchas de la UC piden nuevamente la salida de Gustavo Poyet

Hinchas de la Franja se lanzaron con todo tras la derrota por 3-2 ante Antofagasta en el duelo previo al clásico universitario en Rancagua.

Poyet fue expulsado en el duelo ante los Pumas es por eso que su ayudante técnico, Cristián Paolucci, tuvo que hablar con los medios de comunicación tras la dura derrota.

“Llegamos bárbaro. Más allá de la derrota de hoy, uno viene a ganar y más a este club. Tenemos un plantel súper ganador, con muy buenos líderes, y no tengo dudas que llegamos al clásico de la mejor manera“, expuso Cristián Paolucci.

“Los cuatro últimos clásicos que jugamos, dos el año pasado, el que jugamos con Colo Colo y el de ahora con la U, los jugamos con tres días de descanso“, advirtió.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES DE LOS HINCHAS:

Me pregunto hasta cuándo @Cruzados pretende aguantar a Poyet, lo ha hecho todo mal no conoce a sus jugadores, no tiene un sistema futbolístico claro para enfrentar a sus rivales, todo este tiempo han sido Mis Caballeros Cruzados (JUGADORES) los que han sacado adelante al equipo