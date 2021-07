Hinchas cruzados se manifestaron en las distintas plataformas digitales tras la derrota en Brasil.

Palmeiras venció 1-0 a Universidad Católica en el Allianz Parque de Sao Paulo, en partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A los 35 minutos, Marcos Rocha aprovechó un rebote para abrir el marcador a favor de los locales.

Con este resultado, más al 1-0 de la ida en Chile, el ‘Verdao’ clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al Sao Paulo.

MIRA ACÁ LA REACCIÓN:

Poyet la puerta es bien ancha pic.twitter.com/fnadQ8fNDu — val🖤⛓ (@idiottxheartt) July 22, 2021

Católica eliminada, van 7 partidos sin ganar y 5 partidos sin anotar.



El sr. @JuanTagleQ debe tomar una decisión ahora, con Poyet el equipo no tiene vuelta, no juega a nada. En el papel se veía un buen DT pero no rindió, deben despedirlo y buscar un DT lo antes posible. — Andrés el indomable 3.0 (@Andruzado1) July 22, 2021

Hasta cuando más poyet @JuanTagleQ Cuando se va poner los pantalones por el 3 equipo más grande del país? Usted ve los partidos? Se juega algo? Este señor mato a catolica y usted esperara que nos Cage el campeonato para ponerse los pantalones. #fuerapoyet #LosCruzados @Cruzados pic.twitter.com/GZJ72qpMh2 — Matias Ignacio (@Matiasssss_vida) July 22, 2021

Fueron capaces de cambiarle el nombre a la #negrita y nosotros no somos capaces de cambiar a Poyet......🤬 #LosCruzados — Benja 🐶 Min (@Benjaismaelh) July 22, 2021

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal