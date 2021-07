Hinchas de Colo-Colo insultan a Martín Rodríguez por posible salida

Hinchas del cuadro popular se manifestaron en las redes sociales tras conocer la noticia de un supuesto interés desde Turquía sobre el ex Huachipato.

Según informó el periodista Marcelo Muñoz en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, una de las figuras del equipo de Gustavo Quinteros.

Martín Rodríguez tanto en su primer paso como ahora estaba desesperado por partir. Y esta vez bien por él (la vez anterior la cagó al partir a México)



Igual el llamado es a no dar amor a weones que no se lo merecen y que poco les importa el club. — Lucho LFC (@luis_lfc_cl) July 21, 2021

Como Martín Rodriguez tiene los comentarios en instagram limitados los weones fueron a putear al de su esposa po wn jdjdjs — D i e g o V e r a ⚪⚫ (@MonteAlbo_) July 21, 2021

Blandi se ha demorado más en sacar el jugador de Colo-colo que Martín Rodríguez.. Que se vaya a la csm pic.twitter.com/2k8g02IbOy — FranBor (@borguer20) July 21, 2021

Martin Rodríguez Chuchetumadre! pic.twitter.com/QlOqfiCZ8V — An7onio do Santos Colocoliño (@SoyPaillafil) July 21, 2021

Es súper entendible el interés económico de Martín Rodríguez y el club, pero qué manera de siempre abandonar. Las formas en las que ha arrancado es la verdadera molestia. — Alfonso (@agarayn) July 21, 2021

Si Martín Rodríguez se va es un frío de mierda, ya nos dejó tirados por el dinero cuando se fue a mexico y volvió para que? Para irse de nuevo así? — Mauricio Jorquera (@MauriJ8) July 21, 2021

