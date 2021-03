Hinchan llaman "mentiroso" a Pelotazo por información sobre el Chapa Fuenzalida

El periodista tuvo que pedir disculpas en vivo y en directo en un programa de ESPN.

“Quería pedirles un minuto a ti y a mis compañeros. Me quedó dando vueltas algo de ayer, algo que yo manifesté al hablar de la selección chilena. Yo cometí una falta grave. Yo falté a la verdad. Yo dije que José pedro Fuenzalida no estaba lesionado. Ante eso uno puede entender que con eso no quiso ir a la Selección”, comenzó el periodista en el programa Nexo de ESPN.

“Eso es mentira. Yo me equivoqué. Y quiero ofrecer disculpas públicas tanto al jugador como a la dirigencia de Católica, al cuerpo técnico, al cuerpo médico y a los hinchas. Lógicamente están dolidos y me lo manifestaron en las últimas horas en redes sociales. El Chapa es un tremendo futbolista, una trayectoria exitosa y tiene una carrera que nadie le puede decir nada”, argumentó.

“No soy yo la persona que tiene que venir a decir si él ha hecho algo bien o mal, si es que lo hubiera hecho. Lo que más quería hacer en este programa. Me quedé con la sensación desde ayer que había cometido un error grave. Quería ocupar este espacio y le agradezco a ustedes el momento, porque siento que es importante para nosotros, sobre todo para quienes somos periodistas y estamos acá para decir la verdad”, dijo Gómez. “Mentir es algo muy grave, así que Chapa te pido disculpas y a la gente de Católica no los quise ofender de verdad, de corazón”, cerró.

"Me quedó dando vueltas algo de ayer". Si no te puteaban por Twitter no te dabas ni cuenta jaja — 🇫🇮 SIMPEDRI 🇪🇪 (@OyarceMumo) March 24, 2021

Si lo dijiste es porque lo piensas, se te tiró encima mucha gente y por eso pediste disculpas. Ojalá hayas llamado al chapa directamente y le hayas ofrecido disculpas. Tu @ de pelotazo es más bien pelotudazo. — Nata (@chipitita04) March 24, 2021