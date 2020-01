La desfachatada explicación del hincha ecuatoriano sorprendido con su amante

La semana pasada, un hincha ecuatoriano fue viral mundial por su reacción al ser sorprendido in fraganti por la cámara en una infidelidad.

El hincha ecuatoriano que la semana pasada fue viral mundial al ser sorprendido con su amante por la cámara del marcador electrónico del estadio y cuya reacción causó risas, rompió el silencio y habló de su dramática situación actual.

Se trata de un fanático del Barcelona de Ecuador, quien fue visto muy romántico con una mujer, pero al darse cuenta que era captado por las cámaras, la soltó y trató de pasar lo más inadvertido posible, algo que era imposible pues todos los que lo vieron estaban muertos de la risa.

Se trata de Deyvi Andrade, quien fustigó a todas las personas que viralizaron la grabación, pues como era de esperarse, su esposa se enteró y lo mandó a ‘freir monos al África’.

"La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque sólo le están haciendo daño a un hijo de Dios", lanzó estas increíbles frases en su cuenta de Facebook.

“En mi defensa quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga... y además en el vídeo no se ve ningún beso. No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios”, añadió para defenderse.

El hincha ecuatoriano prosiguió diciendo que “sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla".

Cerró expresando que "¿y si hubiera sido una mujer quien estuviera en mi lugar? ¿Ahí qué hacían? Varios vídeos han circulado de mujeres infieles, pero no hacen tanta burla como a mí".