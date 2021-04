Hincha de Colo-Colo "se agarran del moño" por Nicolás Blandi

Los colocolinos discutieron en las redes sociales sobre la real posibilidad de ver al trasandino de titular.

“No me había pasado nunca en mi carrera. Creo que fue un poco de todo, a veces por querer estar, uno hace cosas que lo terminan perjudicando. Tuve algunas lesiones no muy habituales que hicieron que me pierda muchos entrenamientos y partidos. Cuando no puedes entrenar bien y no tienes la posibilidad de sumar minutos de juego, todo cuesta el doble. Ahora me siento bien y estoy listo para ayudar al equipo”, comenzó diciendo al portal En Cancha.

“Fue un año difícil para todos. No está bueno victimizarse porque hay muchas personas que la pasaron mal de verdad. Enfocándome en mi persona, fue duro estar tanto tiempo lejos de la familia y también no haber podido jugar y competir por Colo Colo, que es a lo que vine. Creo que esas dos cosas, indudablemente, afectaron”, sostiene. “Nunca me había tocado vivir tantas situaciones difíciles todas juntas. A pesar de todo siempre se pueden rescatar cosas positivas y creo que las cosas que pasaron me dejaron muchas enseñanzas y aprendizajes”.

“La única fórmula es trabajar mucho, siempre intentando mejorar. Después, obviamente que para rendir cualquier jugador necesita confianza y continuidad”, dijo el delantero.

En ese escenario, mantiene la ilusión de convencer a Quinteros y, sobre todo, a los hinchas del equipo popular. “Mi objetivo es triunfar en Colo Colo y que el día que me toque irme, sea de la mejor manera y habiendo dejado un buen recuerdo. No siempre se puede, pero trabajo para eso y es lo que quiero”, aseveró.

Los fanáticos del club popular están divididos respecto a darle una nueva oportunidad:

No quiero que le vaya bien a Blandi, QUIERO QUE LE VAYA A BIEN A COLO COLO, si pa eso tiene que aportar el o cualquier otro bienvenido sea! Si don CJ le da otra oportunidad el sabe wn! El sabe, ustedes suponen y se cuentean, pero no saben. — Diego Gonzalez (@Gonzaga_89) April 15, 2021

Hay weones cancelando a Blandi como si ellos decidieran jaajajaj acá se banca a don cejas, si el decide ocuparlo se apoya y si decide que no juegue ni en los entrenamientos también se apoya (razones hay de sobra). — F3l1p3🏴 (@blask3) April 15, 2021

Invito a todos los colocolinos a darle una 2da oportunidad a Blandí, subirnos a la Blandineta, y con el mismo vuelo ir a matricular a Gabriel Suazo al Aiep para que estudie algo y deje el fútbol.@ColoColo — Ignacio Aballay (@ignacioaballay) April 15, 2021

Te banco blandi el domingo la revientas — Sergionun (@Sergionun1) April 15, 2021

Blandi se ganó su oportunidad en cancha? No



Entrenando? Tampoco@colocolo es el 2do plantel mas caro de 🇨🇱 (358M mensual vs 500M UCH) principalmente x los ~60M de Blandi



Lo sacas y es 3ro despues de UC (327M mes)



En CC hoy no sobra nadie, ni Blandi si realmente quiere estar pic.twitter.com/DRD1hg9Xtk — DATOS NO MITOS🚨 (@datosnomitos) April 15, 2021