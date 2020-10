Hilarante: Gritos de Brayan Cortés son parte de canción de System of a Down

El video se hizo viral en las redes sociales y tienen como portagonista al arquero de Colo-Colo tras sus particulares gritos.

El martes en el empate entre Chile y Colombia por 2-2 hubo algo que llamó mucho la atención y, de hecho, convirtió al protagonista trending topic en Twitter: los gritos del arquero chileno Brayan Cortés, quien constantemente ordenó al equipo.

Y de todos los gritos, hubo uno que se viralizó especialmente en internet. Y es que Cortés parece realmente desesperado intentando hablarle al volante Chapa Fuenzalida. "¡Chapa!, ¡Chapa!, ¡Chapa!, ¡Chaaaaapa!", ahora el iquiqueño es parte de una de las canciones de la banda de metal alternativo System Of a Down. Chop suey es el nombre del track que ya acumula más de 1.200 me gusta.

MIRA EL VIDEO ACÁ: