Hijo de Luka Tudor firmó su primer contrato como futbolista

El delantero de 19 años firmó su primer contrato profesional con la UC. Será una de las alternativas de Ariel Holan para cumplir con los minutos Sub 21 en el Campeonato Nacional 2023.

Milan Tudor asegura que: "Siempre fui hincha la Cato, le pedía a mi papá que me trajera (…) El club es mi casa, siempre lo he sentido así. Por el apoyo que me dan, me han dado herramientas para ser mejor jugador y también mejor persona, que es lo más importante. Se han preocupado por mí, por lo psicológico, nutricional, entrenamiento, lesiones… lo abarcan todo muy bien, me han ayudado mucho”, afirmó Tudor en charla con Cruzados.

En ese sentido, el también atacante sostuvo que “tengo la suerte de estar entrenando con grandísimos jugadores. Se armó un gran plantel, el Cuerpo Técnico es de mucha calidad, transmiten muy bien las cosas. Siento que solo tiene lados positivos, he mejorado todos los días desde que llegué al primer equipo”.

"Al firmar me acordé de mi familia, gracias a ellos estoy donde estoy, sin ellos no hubiera conseguido nada. Mi mamá, mi papá y mi hermano son responsables de esto, se los dedico y les agradezco”, concluyó.