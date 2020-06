El hijo del ex presidente de la AFA expresó su enojó por la aparición de su padre en la producción.

La serie El Presidente de Amazon está en medio de la polémica, a días de su estreno, ya tiene muchas críticas en su contra, una de ellas es la del hijo del famoso dirigente Julio Grondona,

“Ya en noviembre íbamos a presentar algo contra la serie, pero nos fuimos demorando, primero por la feria, después por la pandemia... Y apretamos el acelerador cuando vi la publicidad; me movilizó, entonces llamé a la abogada y le dije: ‘Lo que hablamos en noviembre vamos a realizarlo ahora’. Yo nunca tuve abogado, nunca necesité. Cuando alguien hablaba mal de él o de la familia, mi viejo decía: ‘Dejá, ¿qué juicio le vas a hacer? le das categoría’. Pero todo tiene un límite. Me enojé, tengo los fundamentos necesarios para demostrar que no es acertado lo de la serie. Y después, por una cuestión de que no nos pidieron una autorización, no vimos guiones, no se acercaron a preguntarnos, nada”, aseveró Humberto Grondona.

“La serie” a la que alude Humberto Grondona es “El Presidente”, la ficción de Amazon Prime Video que describe el FIFA Gate desde la óptica de Sergio Jadue, ex titular de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile.

"Mi papá no está imputado ni en Estados Unidos ni en Suiza. No tiene nada. Están lucrando con la imagen de mi padre y es un daño moral que nos están haciendo. No pidieron autorización para nada. Tendríamos que haber actuado en noviembre, pero nos demoramos. Esto no es una cuestión dineraria sino de moral. Ya me comuniqué con mis abogados. Es un daño moral y están usando la imagen de mi padre. Y no conocen nada”, dijo el ex DT de Talleres.