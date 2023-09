Hijo de Fernando Solabarrieta tomó drástica determinación en el fútbol

A principios de año, Nicolás Solabarrieta comenzaba el 2023 como nuevo jugador del Seravezza Pozzi, de la Cuarta División italiana, pero el jugador de 27 años tomó una importante decisión en su vida.

En conversación con LUN, Solabarrieta contó que “me alojé donde un tío porque es un país caro, pero fue una buena experiencia. El trabajo era intenso de las 9 a las 19:30 horas y presencial. Los contratados tenían que quedarse hasta las 2 de la mañana. Es un ritmo súper intenso que me sirvió para darme cuenta que el mundo corporativo no es lo mío. Me gusta tener mis propios horarios, ser mi jefe. Así que me devolví a Chile. Me metí con todo a ver el tema de mis emprendimientos de moda”, dijo de entrada.

Sobre su retiro del fútbol profesional manifestó que “en Italia empecé a perder la motivación. Fue la primera vez que no tenía ganas de entrenar y me di cuenta que el fútbol había cumplido un ciclo en mí. (…) Mi carrera estuvo marcada un poco por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de”.

El hijo del reconocido comunicador revela que: “sentía que tenía las condiciones para estar en un mejor lugar, pero no se dio. Estoy viviendo mi duelo, no es fácil, pero creo que fue la decisión correcta”.

En la misma línea, Solabarrieta junior sostuvo que “el momento más feliz de mi carrera fue cuando firmé con Palestino, por la emoción de entrar a un club que hace las cosas tan bien. Soy un agradecido del fútbol. Me permitió profesionalizarme, aprender idiomas y me abrió las puertas, pero para mí ya es capítulo cerrado”.

Ahora el ex futbolista pondrá todas sus enrgías en un emprendimiento que mezcla la moda urbana con la ropa de entrenamiento deportivo.