Hijo de Carlo de Gavardo repite acción solidaria de su padre en Cárcel de La Serena

Tomás de Gavardo, hijo mayor del recordado gran motociclista chileno Carlo de Gavardo, fue al recinto penal a dar una charla, tal como lo hizo su padre hace años.

Un fin de semana intenso tuvo el motociclista Tomás de Gavardo en la Región de Coquimbo. El actual campeón de La Copa del Mundo de Bajas Cross Country 2019 visitó el complejo penitenciario de La Serena. Ahí lo esperaban cerca de 60 internos de diversos módulos, quienes conocieron al piloto, sus historias de vida como ejemplo de superación, motivación y valores en el deporte.

“Los deportistas debemos inyectar pasión y energía a todos los chilenos con nuestra experiencia y sobre todo por la capacidad de levantarnos ante la adversidad. Los privados de libertad son chilenos igual que todos nosotros, merecen respeto. Especialmente hay que transmitirles que sí se puede avanzar en la vida. Quise venir a la cárcel a conversar con ellos y aportar en sus procesos de desarrollo y reinserción”, explico el piloto de 20 años, estudiante de segundo año de periodismo.

La particular visita a la cárcel de Huachalalume fue gestionada por el propio De Gavardo, quien lo hizo a través de un gendarme amigo, fanático de las motos. Como dice Tomás, “me auto invité, algo poco tradicional, ya que probablemente todos quieren estar lejos de la cárcel, pero yo -al revés- quise estar conectándome con ellos. Agradezco la posibilidad y facilidades que me dio Gendarmería y la concesionaria para poder llevar a cabo esta inquietud”.

Lo que ignoraba Tomás es que hace 11 años su padre, Carlo de Gavardo, había visitado el mismo recinto con la misma finalidad de ayudar a insertar en la sociedad a los privados de libertad luego de correr el Dakar.

“Fue una sorpresa mayúscula enterarme de que mi papá estuvo acá en 2009. El jefe subrogante de la unidad, mayor Walter Navarrete Iturra, me hizo entrega de un CD con las fotos de esa actividad al final de la charla. Fue realmente emocionante”, cerró Tomás.