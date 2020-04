Aseguró que el estratega más exitoso de la historia del Cacique está atento a la actualidad de los albos.

Lana Pirija Jozic, revela cómo su padre está pendiente del equipo que ganó la Copa Libertadores en 1991: “Es una de sus camisetas favoritas, la quiere y es muy cómoda, pero tiene más camisetas guardadas de recuerdo. Mi papá sigue amando a Colo Colo. Lee los diarios chilenos, me dice ganaron o perdieron. Siempre está pendiente del presente del equipo”, dice en conversación con ADN.

Lana además afirma que está al tanto de la actualidad del Popular: "Pese a los años que nos fuimos de Chile, el estar al tanto de la actualidad, te demuestra que seguimos queriendo a Colo Colo. También vemos y queremos a la Roja”.

“Siempre quedan lindos recuerdos, seguimos en contacto con la familia Menichetti. Con jugadores no tanto, porque mi papá no es de redes sociales, la gente hoy se comunica más por Instagram, Facebook. Está a punto de cumplir 80 años y me pone muy contenta que todavía hable por WhatsApp”, comentó.

Según su hija, Mirko aún sigue recordando viejas anécdotas de un plantel: “Mi papá quiere mucho a todos los jugadores que ganó la Copa Libertadores. A veces nos acordamos de algunos de ellos, guarda muy lindos recuerdos”.