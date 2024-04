¡Lo considera una verguenza! Hija de histórico de Colo Colo enfurecida por regalo de autos millonarios

Colo Colo no está viviendo sus mejores momentos en lo que va de temporada. El pasado lunes perdieron por 2-0 ante Cobreloa, sellando así su segunda derrota consecutiva en el Campeonato Nacional. Este resultado hizo que se ubicaran en la décima posición de la tabla de colocaciones del torneo, alejándose a 10 puntos del actual líder, Universidad de Chile.

Pese a todo este mal momento, el plantel de los albos recibió una muy buena sorpresa en los últimos días, esto ya que uno de los auspiciadores del cacique le regaló a cada integrante del plantel un lujoso auto nuevo, donde cada uno está avaluado en 22 millones de pesos. Esto generó diversas críticas en contra de un plantel que no ha mostrado buenos resultados.

Todo esto también causó el enojó de la hija de un histórico de Colo Colo, ya que señala que este millonario regalo es una total verguenza, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual del club, quienes en repetidas oportunidades han señalado que no hay mucho margen de ganancias y a eso se le suma el mal momento que están viviendo en el Campeonato Nacional.

Según información entregada por RedGol, se trataría de la hija de Mirko Jozic, histórico entrenador croata campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991. Lana Tonci, utilizó sus redes sociales para quejarse sobre esta situación. "Que feo chicos, adónde llego mi club. Qué poco respeto e inteligencia empresarial tiene la persona que se ocupa de las relaciones públicas del club".

Además añadió que, "entiendo que se deben respetar los contratos de patrocinio, pero en este momento, con la situación actual en el club y la calidad de juego, las fotos junto a los coches me dan vergüenza. En definitiva vergonzoso, feo y muy triste. Mejor me desconecto y paro porque, querido club, entrenadores y jugadores, después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron".