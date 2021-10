Hija de Eduardo Bonvallet acusa duras amenazas de su hermano

Hija de Eduardo Bonvallet realizó un fuerte llamada vía redes sociales, Daniela Bonvallet, acusó la tarde de este martes que recibe serias amenazas por parte de su hermano Jean Pierre Bonvallet.

“No sé como compartirles mi angustia y mi dolor, no está mi padre que siempre me defendía, tengo un millón de correos más, son 6 años me amenazas constantes. ¡Estoy pidiendo ayuda a gritos!”, escribió en uno de los tuits.

“Como dije tengo correos horrorosos que me llenan de vergüenza, me culpa de la muerte de mi padre… dice que lo maté, que subí, lo intoxiqué y apagué las cámaras y tanto más”, agregó en otro.

“Pero basta de vergüenza, a los maltratadores hay que acusarlos. Lamentablemente él está postulando a un cargo público de diputado y la gente del distrito 8 no me va a leer, pero de verdad yo tengo miedo. No culpen a su partido, su partido no sabía esto”, afirmó luego. Los antecedentes estarían en Fiscalía.

Según informó Página 7, la madre de los hermanos, Ángela Setti, se refirió a las acusaciones mediante Facebook y desmintió a su hija.

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.