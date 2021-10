Hija de Eduardo Bonvallet denunció graves amenazas de su hermano Jean Pierre

Una grave denuncia realizó Daniela Bonvallet Setti, hija del fallecido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, a través de su cuenta de Twitter.

Según explicó la concejala de Ñuñoa, desde hace aproximadamente seis años, luego de la muerte de su padre, ha recibido “amenazas de muerte, acoso, maltrato y mucho más”.

A través de varios tuits que posteriormente fueron eliminados, la mujer adjuntó capturas de correos electrónicos y mensajes enviados supuestamente por su hermano Víctor Jean Pierre, quien la cataloga como “mala persona”, “cínica asquerosa”, “infiel”, entre otros insultos.

“No sé cómo compartirles mi angustia y mi dolor, no está mi padre que siempre me defendía, tengo un millón de correos más, son 6 años me amenazas constantes ¡Estoy pidiendo ayuda a gritos!“, señaló la afectada en otra publicación, según consigna CHV Noticias.

En este contexto, explicó que su hermano la acusa de haber provocado la muerte de su padre. “Dice que lo maté, que subí (a su pieza), lo intoxiqué y apagué las cámaras y tanto más“, agregó.

Considerando esos antecedentes, Daniela presentó una denuncia en fiscalía.

Recordemos que Víctor Jean Pierre es candidato independiente a diputado por el distrito 8, por un cupo del Partido Republicano, hecho que fue cuestionado por su hermana.

“Basta de vergüenza, a los maltratadores hay que acusarlos. Lamentablemente él está postulando a un cargo público de diputado y la gente del distrito 8 no me va a leer, pero de verdad yo tengo miedo“, concluyó la afectada.

Por otro lado, la madre de los hermanos Bonvallet, Angela Setti, publicó un comunicado en su cuenta de Facebook, donde desmiente las amenazas de su hijo, asegurando que “Jean Pierre no tiene contacto con Daniela hace años, no sabe su dirección ni menos su WhatsApp”.

“Estoy totalmente decepcionada de mi hija. No es verdad que la ha amenazado, desde que se presentó a diputado, le ha hecho la vida imposible”, cerró.