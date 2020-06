Daniela Bonvallet atacó al Periodista luego que Guarello hiciera una crítica futbolística sobre el Gurú.

Una candente polémica se armó en twitter luego que Juan Cristóbal Guarelló analizara la participación de Eduardo Bonvallet cuando formó parte de la selección chilena que jugó en el Mundial de España 1982. Como volante por el medio, destacó con su buen criterio de balón y su potente disparo. De todos modos, las lesiones le pasaron la cuenta.

La hija del ex comunicador subió un duro mensaje en contra de Guarello pidiéndole que deje de atacar a su padre y además lo trató de acosador. La cuenta personal de Daniela Bonvallet fue eliminada tras la ola de comentarios a favor y en contra de su padre.

Así que por una crítica futbolística (no se salió de ese margen porque lo escuché) anda la Daniela Bonvallet pelando a Guarello, haciéndolo pebre y hablando de todo un poco, no le digan que es cuenta falsa, no la @ para que siga creyendo que esa cuenta es real pic.twitter.com/2M3rIbrKZN