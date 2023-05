Hija de Bonvallet recordó a su padre tras la muerte de Galee Galee

Gabriel Zúñiga, también conocido como Galee Galee, falleció el viernes pasado a los 29 años. Su muerte ha generado gran conmoción en CHile.

Además de los artistas urbanos que compartieron con el cantante como Pailita, Pablo Chill-E y Bastián Múñoz, el mundo deportivo también se manifestó.

Daniela Bonvallet, hija del histórico ex futbolista y comentarista, entregó un potente mensaje.

"Basta ya de las funas por redes sociales. Sé que son personas conocidas y se ha hecho un festín siempre de los “famosos” ellos son igual a ustedes, tienen familia, tienen hijos, tienen problemas de salud, tienen problemas de plata y de un cuento hay. ¿Cuál es tu derecho a juzgar a gente por ser solamente conocida?", lanzó la hija del 'Bomba'.

Además, Daniela Bonvallet también dio a conocer un lamentable ataque a su persona producto del fallecimiento de Galee Galee: "Hoy en la mañana me desperté con un imbécil que me mandó la foto a raíz de esta muerte, foto de mi padre en el suelo muerto. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Hoy con la cara llena de risa tuve que ir a trabajar y me afectó mucho. Hay gente buena, mi trabajo me acerca a la gente de verdad, me sana el corazón".

"Cuando mi papá estaba enfermo yo lo estaba esperando en la clínica para su internación. Y se me “arranco” me dijo: no llegué porque la gente va a decir que estoy loco, va a estar la prensa afuera de la clínica me van a hacer mierda en Twitter, yo soy fuerte Danielita. Pero yo me debo a la gente. No voy. O tu me vas a defender?? Si pierdo mi trabajo??. (por estar en una clínica psiquiátrica y lo que diga la gente) y se me desvío y se me mató", remató.