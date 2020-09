“Hicieron todo mal”: Felipe Flores explotó contra Colo-Colo tras polémica con Antofagasta

Felipe Flores llegó junto a sus compañeros al estadio Monumental para enfrentar a Colo-Colo, pero el ex equipo del delantero no se presentó.

El sábado que recién pasó se vivió un polémico espectáculo en las inmediaciones del estadio Monumental. Un Colo-Colo golpeado física y emocionalmente recibía a un encendido Deportes Antofagasta, pero los albos no llegaron al encuentro por un caso positivo de coronavirus.

El tremendo papelón en el que se ha visto involucrado el club, desató la ira de los hinchas, y la Garra Blanca llegó hoy al estadio para exigir la salida de Blanco y Negro S.A., con lienzos solicitando la partida de Aníbal Mosa, Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls.

La polémica historia fue vivida de un complejo modo en los zapatos de Felipe Flores, quien es un hincha reconocido del Eterno Campeón, pero que hoy viste y defiende la camiseta de los Pumas. Y en conversación con La Tercera narró como fue el complejo día con sus compañeros de equipo.

Así, el delantero comenzó asegurando que "Colo-Colo hizo todo mal. Fue una falta de respeto hacia nosotros como institución". Y puso en duda la versión expuesta por los albos, argumentando falta de jugadores: "Creo que tienen plantel para competir en varios frentes".

Como hincha, FF17 aseguró que le "duele ver al club como está, dirigencialmente tienen que cambiar muchas cosas. Ojalá que pronto todo cambie porque Colo Colo es el equipo más popular de Chile y muchos sufrimos en este momento".

"El plantel está muy dolido, porque nosotros tenemos familia, viajamos en avión sabiendo los riegos, cumplimos todos los protocolos, nos presentamos a jugar y una hora antes nos avisan que no se juega. Hicieron todo mal. Toda una semana preparándonos para jugar, para que llegando al estadio nos digan que no se juega, me parece muy mal", finalizó comentando sobre el lamentable episodio.