El ex golero de los azules analizó en complicado presente del equipo de sus amores.

El 'Samurai' azul no ocultó su preocupación por el actual presente de sus ex compañeros, quienes actualmente estarían disputando un partido por no descender debido a su ubicación en la tabla ponderada.

"Me dolería que baje la 'U'. Siempre he dicho que baje quien sea. Pero no quiero que descienda la 'U', más aún por decisiones que toman los mismos chupasangres de siempre", dijo el meta en conversación con Radio Agricultura.

Acerca de las reales posibilidades que tienen los azules de descender, Herrera fue claro y expresó que incluso tiene más confianza en un repunte de Deportes Iquique, ya que si los nortinos avanzan en la tabla de colocaciones, los azules se podrían salvar y no jugar la promoción.

"Te digo la verdad, ya no creo en la 'U'. Creo más en lo que pueda hacer Iquique. Es una pena, pero es la verdad. Apunto más a eso que a que la 'U' saque los resultados", subrayó.

Al cerrar, entregó una pesimista visión si es que la U se va la otr división.

"Sigue esa gente en el club y bajan a la B, difícilmente se podrá subir", cerró.