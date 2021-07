Hernán Caputto y la Sub 17: “Va a ser difícil recuperar dos años perdidos”

El nuevo entrenador de La Roja sub 17, Hernán Caputto, habló sobre la actualidad que vive el fútbol joven de nuestro país tras dos años sin competencia.

La semana pasada fue presentado como entrenador de la Selección Chilena sub 17 el ex técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto. Cargo en el que ya se desempeñó entre 2016 y 2019, clasificando dos veces al Mundial de la categoría.

El director técnico se mostró feliz de volver a tomar esta oportunidad, y también se refirió a otros temas. Entre ellos el débil presente del fútbol joven en nuestro país, el cual ha sido duramente afectado desde el estallido social en 2019 y la pandemia en 2020.

"La verdad es que estoy muy contento después de un tiempo fuera del fútbol. Llegó esta posibilidad muy importante y me pone contento que una persona que llegue sin conocerme previamente (Cagigao), valore mi recorrido", indicó en conversación con Radio Agricultura.

"Este es un lugar de privilegio y estoy encantado de poder volver. Es un desafío importante y será importante trabajar alineados en las categorías", complementó el ex arquero de Universidad de Chile.

Con respecto a su proceso anterior, fue claro. "Mi salida en la selección fue porque no había un proyecto y decidí renunciar hace dos años. Luego, llegué al fútbol formativo a Universidad de Chile y después tomé la responsabilidad del primer equipo".

Con respecto a la poca actividad que han tenido las divisiones inferiores en la pandemia, su análisis fue triste. "En la parte formativa es muy difícil poder recuperar estos dos años de competencia en el desarrollo de los jugadores. Sobre todo en las categorías que ya aspiran a ser jugadores profesionales".

Sin embargo, dio a conocer que "se habla que hay posibilidad de que haya Sudamericano sub 17 y sub 20 a final de año. Categorías que debieron haber jugado en enero y marzo. Ya no hay clasificación al Mundial, pero sí un torneo amistoso".

Con respecto a la norma de agregar jugadores jóvenes en el fútbol chileno, fue contundente. "Tenemos que acostumbrarnos los entrenadores a darles más oportunidades a los jóvenes. Por esta regla que pareció forzada, ahora muchos jugadores jóvenes son titulares en sus equipos, algunos vendidos. Está el caso de Tomás Alarcón, hace mucho tiempo que no salía un jugador de Chile a Europa".

Para finalizar, tuvo palabras bastante breves para hablar sobre su salida del “Romántico Viajero”. "Siempre quiero lo mejor para la U, es un club que quiero. Lo que me pasó a mí ojalá no se vuelva a repetir", concluyó.