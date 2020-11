Hernán Caputto se confesó tras salir de la U: "Es raro ver salir a un DT en el quinto puesto"

Después de un amargo final, Hernán Caputto selló su salida de la banca de Universidad de Chile, y expresó su sentir a una radio nacional.

Ayer, después de 15 meses, Universidad de Chile hizo oficial la salida del entrenador Hernán Caputto. A pesar de que los azules habían sido protagonistas en el comienzo del torneo, tras la pausa obligada por el coronavirus el equipo se fue desinflando de a poco. De la misma forma se perdió la confianza en el técnico, y después de tres partidos sin ganar la directiva azul decidió desvincularlo.

Hoy, tras su abrupta salida del CDA, el ahora ex técnico del Romántico Viajero dialogó con Radio Agricultura sobre su período en La Cisterna. El argentino reconoció lo bueno y lo malo, y también se refirió a la manera en la que llegó al primer equipo, ya que él llegó a la U para dirigir las inferiores.

"Nueve jugadores jóvenes firmaron su primer contrato, siete debutaron en el profesionalismo, uno se fue a Europa y reportó muchas ganancias al club. Eso es un legado", afirmó.

También añadió que "me voy sin ningún rencor, le tengo mucho cariño al club. Espero que el entrenador que llegue pueda generar una continuidad de lo que hicimos. Es raro ver salir a un DT en el quinto puesto".

Con respecto a su decisión de hacerse cargo del primer equipo, a pesar de que llegó al CDA para dirigir al fútbol jóven, Caputto reconoce que "no me arrepiento de haber tomado el primer equipo. Por supuesto que a cualquier persona que toma un proyecto le gustaría terminarlo. Ya llegará el momento de la autocrítica".

“El año pasado asumimos toda la responsabilidad y la presión que había en el club, independiente que era nuestro primer paso en el profesionalismo y cambió bastante: de asumir un equipo que era anteúltimo y dejarlo en el quinto lugar, independiente de que en la última parte futbolísticamente no era lo que queríamos, sino de lo que se podía, eso me da cierta tranquilidad, pero me hubiese gustado terminar mi proyecto”, disparó el ex arquero del cuadro laico.

"Siempre buscamos lo mejor para el equipo y cuando vimos que eso no estaba, no iba a poner en riesgo a un club que quiero mucho, tampoco mi carrera que quiero que dure por lo menos 30 años", señaló sobre su salida del club, con la que estuvo de acuerdo.

“Hago la autocrítica de que quería ver mejor al equipo, con lo que se identifica la gente, que lo pudimos hacer durante un tiempo. Asumo mi responsabilidad en cancha post pandemia, pero creo que el cambio de presidente trajo muchos cambios, principalmente incertidumbre. Había estabilidad y eso no fue beneficioso”, complementó.

“Le deseo lo mejor al club“, agregó Caputto, que aprovechó la oportunidad para soltar una crítica a la concesionaria que preside Cristián Aubert. “Seguramente el post pandemia tuvo mucho que ver con la llegada de gente que tal vez no era la adecuada para el club. Espero que mi salida descomprima un poco y sea lo mejor para los jugadores”, concluyó.