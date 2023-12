Hernán Caputto revela intimidad de Jaime García en Ñublense

Si lo comparamos con la campaña del año anterior, Ñublense está teniendo una amarga temporada. Actualmente el cuadro de Chillán se ubica en el puesto número 12 fuera de los cupos de copas internacionales. Además, Jaime García, histórico entrenador del equipo fue sustituido por Hernán Caputto en la banca técnica.

Si bien no peligran con el descenso, el equipo no ha logrado repuntar y está muy lejos de su mejor versión mostrada el año pasado, donde incluso logró una histórica clasificación a copas internacionales, teniendo además una buena participación en el torneo. Esto es algo que tiene bastante preocupados a los hinchas.

Ahora bien, el actual director técnico de Ñublense, Hernán Caputto tuvo un pequeño desliz, donde tuvo una conversación con un hincha del equipo, la cual fue grabado y ahora está siendo viralizada. Los sorprendente de esto es que en aquella conversación, salió a la luz una intimidad del antiguo entrenador Jaime García.

"Lo único que valoro es que me lo digan a la cara, pero no lo comparto para nada, ustedes estaban acostumbrados a otra cosa, a otro entrenador, a indisciplinas todo el tiempo. ¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?", fueron las revelaciones lanzadas por el ex entrenador de Universidad de Chile.

Además de estas declaraciones, Caputto también dejó unas palabras que pueden provocar polémicas en algunos días sobre su futuro en la institución. "El próximo año seguro que no sigo porque la gente no me quiere", señaló el estratega dejando en duda su continuidad en Ñublense para la próxima temporada.