Hernán Caputto criticó declaraciones de Dudamel contra Azul Azul: “Yo no las haría”

El ex entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, se refirió a las declaraciones de Rafael Dudamel donde criticó la manera de contratar.

Hace tan solo unos días el técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, llamó la atención de todos en una picante conferencia de prensa. El DT venezolano asistió a conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul, y criticó fuertemente a la directiva de Azul Azul.

El ex estratega del Atlético Mineiro mostró su molestia por la manera en que se estaba contratando en el “Romántico Viajero”. También aprovechó para destacar que estaba cansado de ser el culpable de todo, ya que existen gerentes técnicos que debían dar explicaciones en vez de él.

Ante eso, el ex estratega del “Chuncho”, Hernán Caputto, se refirió a las declaraciones de su sustituto en la banca universitaria. Por eso, en conversación con TNT Sports expresó sin pudor que el por ningún motivo habría realizado ese tipo de declaraciones.

"Me sorprendió, porque yo tuve muchas discuciones, un montón de estas, pero en la interna, adentro, y esas sn las que valen la pena para mi, las por fuera no le hacen bien a nadie", reconoció.

Añadiendo que estas polémicas "no le hace bien al equipo, no le hace bien a los jugadores. Es muy importante tener una cohesión para que luego los jugadores que son los mas importantes. Eso es lo que se olvidan a veces los dirigentes, porque los jugadores te representan en el año en pleno, y es muy importante para ellos, valorarlos".

Caputto también afirmó que mientras el dirigió a la U, si era consultado con respecto a las contrataciones que se realizaban. "Me llama la atención, conmigo no fue así", explicó.

Para finalizar, el ex arquero azul fue consultado sobre si él hubiese tomado la misma decisión de Dudamel al momento de lanzar sus dardos. "Yo no lo haría, las cosas que quedaron adentro, ya están, no las pueden solucionar después", concluyó.