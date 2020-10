Hernán Caputto apura por refuerzos: “Esperamos que estén lo antes posible”

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, comentó sobre la llegada de refuerzos para su plantel, y se mostró apurado en que lleguen.

Hernán Caputto habló hoy con la prensa en la previa del duelo ante Universidad de Concepción. Los azules viajarán hasta la capital de la Región del Biobío para enfrentar al Campanil en el Estadio Ester Roa Rebolledo, y en la antesala comentó que ya espera refuerzos para que se adapten rápidamente a los compañeros.

"Los que van a llegar contarán con la bienvenida. La idea es que llegue un extranjero porque es lógico, además está la posiblidad de un extranjero juvenil que no ocupa cupo y las posiblidades de jugadores nacionales que queremos”, comenzó explicando.

“En eso estamos, esperamos que estén lo más pronto posible para la adaptación, siempre en una competencia ver caras nuevas es beneficioso para el equipo", añadió.

"Uno puso un plazo para que se dé y no podemos esperar tanto tiempo, mientras Reinaldo Lenis es un nombre que está, creemos que es importante debido a lo específico del puesto, es un trámite burocrático lo que traba la negociación, más allá de la opinión personal del jguador", confesó.

El DT se ha visto muy cuestionado por los hinchas tras una serie de malos resultados, sin embargo detalló que "la gente con presión no es capaz de rendir al máximo de las capacidades. No me siento presionado, me siento con mucha responsabilidad como cada día que estoy en este club y ejerzo este puesto de técnico del primer equipo, eso quiero traspasárselo a los jugadores".

Finalmente, indicó que se encuentra feliz de ser parte del Romántico Viajero: “El CDA, son 25 años sin salir campeón, El Sauzal, estar con mucho esfuerzo y conseguir cosas. Tener todo esto es gratificante, pero conozco este club, porque he jugado y tengo cariño especial; por lo tanto, me da una responsabilidad muy grande, pero a su vez es una felicidad gigantesca y me responsabiliza entregarme al máximo".