Hermano de Jorge Valdivia: "Me encantaban las minas, quería copete y era el hermano del Mago"

El hermano de Jorge Valdivia también fue futbolista y terminó retirándose por la farándula.

Claudio Valdivia habló de su estadía en el equipo donde fue formado: Audax Italiano. "Era un grupo muy activo, que tenía mucha energía. Se empezó a generar algunos choques entre adultos y jóvenes. Se fueron los adultos y los jóvenes comenzaron a crecer. Se armó un tremendo equipo. En la tercera fecha el 2006, íbamos perdiendo 1-0 contra Huachipato. Raúl Toro me pone a jugar el segundo tiempo y ganamos 4-1. Fue bonito mi debut”, comentó.

“Yo me quería quedar, ya el 2007 empecé a disputar el puesto con Braulio Leal y llega un uruguayo Diego Scotti, extraordinario no podía ganar, yo no entraba ahí. Los tipos eran profesionales y yo quería seguir saliend, a mi me encantaban las minas, yo quería copete, era el hermano del Mago Valdivia, tenía plata, se me fue la cabeza. Mi salida se dio porque yo le dije a Raúl Toro, que me quería ir. En Audax nunca tuve una meta, un objetivo claro, quería jugar no más”, detalló.

Además agregó que, “mi mente empezó a transformarse en que yo era el mejor, estaba en la selección, tenía que jugar y lo típico, lo humos se te van al cielo, te crees Maradona, Messi, y te falla, a mi me fallo la cabeza en ese entonces. Me puse a carretear, no llegaba a los entrenamientos, llegaba tarde. Fue una cagada mía”.

Para finalizar explicó su paso a la farándula chilena: “Me fui por el espectáculo porque era más entretenido, lo pasaba mejor, me sentía más feliz, ya no teníamos chance de subir a la siguiente división, daba lo mismo si íbamos a entrenar. La farándula y la tv no va de la mano con el fútbol, yo empecé aparecer ahí. Me dijeron que me iba por un lado o por el otro”, cerró.