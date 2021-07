Hermana de Neymar sale en su defensa tras críticas sobre el brasilero

Hermana de Neymar, Rafaella Santos defendió por redes sociales a su hermano Neymar, quien ha sido muy criticado por exagerar cada falta en el choque de Brasil ante la Roja de todos.

“¿Qué juego está viendo este árbitro? Yo estoy viendo uno y él está mirando a otro. Mi hermano está siendo golpeado, está todo sucio y mi querido señor Judge, que está viendo un juego que yo no estoy viendo, y él no hace nada. Le sacan una tarjeta a quien no corresponde, luego dicen que Neymar se cae y se cae”, mencionó en Instagram.

Cabe recordar que tras el compromiso en Río de Janeiro, Arturo Vidal trató de “payaso” al árbitro trasandino por comprar como falta cada vez que Neymar se tiraba al suelo.





Martín Lasarte , estratega de la roja de todos habló con los medios tras la derrota por la cuenta mínima ante Brasil.

Sobre Neymar, dijo que: "Es como hablar de los grandes jugadores como Messi o Cristiano. Lógicamente los tienes como rivales pero no puedes dejar de admirar sus cualidades y su calidad. Desde ese lugar es un privilegio enfrentar a equipos con jugadores de ese tipo".

Machete explicó que para este certamen porbó algunos jugadores nuevos: "Hay algunos jugadores que han ido sumando minutos, en algunos casos pocos y en otros no compitieron, pero entrenaron y vivieron lo que es una Copa América para enfrentar estas selecciones con su poderío. Desde ese lugar nos vamos recompensados en lo que significa tener una mayor cantidad de futbolistas que acompañen y lleven la mochila pesada de los que nos queda de Clasificatorias".