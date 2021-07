Hermana de Joaquín Montecinos, Camila Montecinos inició un novedoso proyecto llamado "Amo tus curvas". La familiar del delantero y figura de Audax Italiano reconoce que el delantero la apoya en todo: "Es el más apañador", reveló en AS Chile.

"Amo promulgar el deporte. Siento que me dio vida y me ayudó a mantenerme en momentos en que estuve mal", dice Camila Montecinos, además es ingeniera comercial y deportista.

"Formamos una comunidad en Instagram, donde damos tips de entrenamiento y alimentación, asesorado por profesionales. Nos interesa crear seguridad en aquellas mujeres que tienen curvas, lo que a veces es difícil porque yo también lo experimenté. Hasta que acepté que mi contextura era distinta y, aunque yo me matara entrenando, no iba a ser flaca, no porque no sea sana, sino porque mi cuerpo es así".

Además, Camila creció rodeada de deportistas en su hogar: es hija de Cristian Montecinos, exfutbolista chileno de larga trayectoria, que incluso fue seleccionado nacional. Hoy, es su hermano quien destaca en la disciplina: Joaquín es delantero y una de las figuras de Audax Italiano que va puntero en la tabla de posiciones. Ella adelanta cómo es su relación con el atacante de 25 años: "Es el más apañador. Si tengo que grabar un video, él me ayuda siempre".

