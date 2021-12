Heraldo Muñoz le pidió a Gabriel Boric viajar con Piñera a Colombia

El ex canciller no está de acuerdo con que el presidente electo deseche la invitación del actual mandatario a sumarse a su última gira.

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, instó al presidente electo, Gabriel Boric, a aceptar la invitación que le hizo el Presidente Sebastián Piñera para acompañarlo en su última gira en el cargo, la cual tendrá lugar en Colombia.

"Esto es algo que ha ocurrido en estos periodos de transición cuando asume un presidente electo o una presidenta electa. Ha sucedido en el pasado”, indicó.

"Ha ocurrido antes y a mí juicio, en mí opinión personal, yo creo que el presidente electo Gabriel Boric debiera aceptar esta invitación solo para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico”, precisó la ex autoridad.

Lo anterior, complementó, se debe a que la actividad es “una instancia económica, de integración regional importante, ha tenido un papel gravitante en la integración subregional en los últimos años y es una oportunidad para el presidente electo para conocer al presidente Castillo del Perú, al presidente Duque de Colombia y eventualmente al presidente López Obrador de México”.

El ex canciller hizo énfasis en que solo debería ir a ese encuentro y no a la junta de Prosur, puesto que esta “ha sido una instancia con un sello de alineamiento ideológico conservador. No son miembros, por ejemplo, Uruguay y Bolivia, que en su momento decidieron no integrarse a este foro”.

"Aquí lo que tiene que hacer el presidente electo es evaluar la política exterior desde una perspectiva de Estado y en cuánto ayuda a Chile, no a Piñera, el estar en una reunión donde evidentemente Gabriel Boric va a ser la atracción principal y varios mandatarios van a querer conocerlo”, cerró.