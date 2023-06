Héctor Tito Awad se vuelve loco tras derrota de la U en amistoso

Los azules se preparan para el segundo semestre, es por esto que armaron una serie de partidos amistosos, la U cayó ante Magallanes por 4-2, ese resultado detonó al preocupación que deja de manifiesto el comentarista, Héctor Tito Awad, quien reaccionó furioso en entrevista con BolaVip.

“Me parece una vergüenza, inaudito. No se de qué le servirá un amistoso para perder seis a tres y eso prueba que el parón fue malo. De todas maneras, la U terminó jugando mal las últimas fechas y no me cabe duda que la U necesita refuerzos”, señaló la voz de La Magia Azul.

El comunicador. puso el grito en el cielo: “Esta derrota es una llamada de alerta, es un llamado importante para Pellegrino. No tenemos mejor técnico, pero él no le saca rendimiento individual a sus jugadores y no haciendo eso es difícil tener un buen colectivo”, argumentó.

- 1er amistoso: UCH 2-4 MAG



2do amistoso: UCH 1-2 MAG



En relación a eventuales incorporaciones en el CDA, el ex reportero radial agrega que “hasta dónde he sabido, la U va a traer un lateral izquierdo y ni una cosa más. Eso demuestra que son mediocres y estarían conformes en la mitad de la tabla sin sufrir”, indicó.

Finalmente, repitió que lo vivido ante la Academia es complicado y detalló los refuerzos que requieren en el CDA. “Es grave. La U necesita un 10, el Nano Díaz está peleado con Abrigo y él debiera ser. Un lateral izquierdo que aunque sea de segunda división va a apurar a Morales y yo hace rato vengo diciendo que el volanteo de contención está malo”, concluyó Awad.