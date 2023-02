El reconocido comentarista criticó el desempeño del golero tras la derrota por 2-0 ante Palestino.

"Lamentablemente por el deseo que puede tener un hincha acérrimo de la U como yo, me gustaría que no se cumpliera la predicción de que le voy a dar cinco partidos, ya lleva tres y sigue sin mostrar fútbol", partió señalando el contertulio de la U en el programa Show de Goles de TNT Sports.

Luego, el ex reportero dejó en claro que "hoy día tuvimos la oportunidad de hacer un par de goles y cuando se farrean esas posibilidades, se pagan y se pagaron con creces, así que no sé a que juega la U, no sé porque no puso a los cabros chicos. Los buenos jugadores tienen que jugar de titulares y chao, no ponerlos y que lo salven, es mucho pedir para dos cabros chicos de 19 años".

Para finalizar, Awad le mandó un fuerte recado a Campos. "Creo que con este gol le está regalando la oportunidad a Toselli para entrar, no para ser titular inamovible pero por lo menos para entrar, no corresponde que se le de más respaldo. Es hora de que entre el refuerzo que trajimos y que vuelva a ganarse el puesto de titular Campos", remató a BolaVip.