Héctor Tito Awad a Daniel Morón: "Es un idiota sin intelecto"

Héctor Tito Awad no estuvo de acuerdo con los gestos de Daniel Morón a la hinchada de la U: "Los cargos deben ocuparlo personas que lo merezcan, que tengan un cierto criterio, una educación, que sepan dónde están parados y con esto, lo único que hacen es provocar, provocar violencia y si partimos desde un directivo, estamos mal como está nuestro fútbol”, argumentó el famoso comentarista de La Magia Azul.

Pero Awad no quedó ahí y le volvió a caer con todo al dirigente y no dudó en repasarlo por su actitud: “Con esa cosa, Morón demuestra eso, precisamente y me parece de un idiota sin intelecto”, expresó.

El comunicador continuó su reclamo: “No, la Copa Sudamericana no es un torneo menor. Cuando la ganó la U era brava, estaba Flamengo, por ejemplo y ellos la lloraron cuando perdieron la final ante el Pachuca”, justificó el ex reportero.

Para cerrar, argumentó que: “Además, que no se agranden si ellos cuando ganaron la Libertadores fue bien rara. No ganaron de visita y le hicieron la vida imposible a Boca. Así es que no vengan con cosas ni mucho menos a joder a la U, no me la comparen”, concluyó Awad.

José “Pepe” Ormazábal histórico relator de la Universidad de Chile también criticó al gerente deportivo de los albos:

“Demuestra no estar a la altura que le da su puesto como gerente deportivo. No se puede poner a pelear con la hinchada, además menos denostando”, dijo el comunicador en conversación con Bolavip Chile.

"Denostar a un equipo porque no ha sido campeón de la Copa Libertadores, sacando cosas extras, pienso que estuvo muy mal. Espero una reacción de parte de la regencia de Colo Colo, que pida disculpas públicamente, él también y la gente de Colo Colo. Lo tiene que hacer, porque si no crea un ambiente muy negativo, nefasto para lo que viene”, cerró.