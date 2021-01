Héctor Tapia criticó el arbitraje y se mostró satisfecho con sus dirigidos

El DT de Deportes Antofagasta, Héctor Tapia, reclamó contra el arbitraje de Cristián Garay en la caída por 1-0 ante Colo-Colo.

Colo-Colo derroto por la cuenta mínima ayer a Deportes Antofagasta en el Estadio Calvo y Bascuñán, por la fecha 27. Y tras un polémico encuentro, el entrenador del cuadro Puma, Héctor Tapia, criticó duramente el trabajo del árbitro, Cristián Garay, aunque evaluó de manera positiva el trabajo realizado por sus jugadores.

Sobre el polémico arbitraje, el estratega chileno afirmó que este tipo de partidos necesitan jueces con mucho mejor manejo, teniendo en cuenta las distintas acciones que tomó el réferi, y que fueron muy comentadas por los hinchas en redes sociales.

"Para este tipo de partidos se necesita un mejor manejo y no quiero hablar más porque puedo salir perjudicado así que les dejo el análisis a ustedes. El segundo tiempo tuvo apenas 15-20 de juego real, así que muy mal manejo, además los perjudicados fueron los que intentaron crear", afirmó.

Y el ex entrenador de Colo-Colo, destacó una jugada en particular. "Sobre todo en la expulsión de Byron Nieto. La tarjeta roja a Byron Nieto la vamos a alegar, no hubo roce, no lo tocó y nos quedamos 20 minutos con un hombre menos y dando ventaja. Lamentable", analizó.

Sin embargo, al momento de analizar el trabajo de sus jugadores, Tapia explicó que "me siento tranquilo porque el equipo transmite lo que se trabaja en la semana, muy caliente y es lo que se respira en el camarín, hay que dar rápidamente vuelta la hoja".

Para concluir, ‘Tito’ Tapia aseguró que "fabricamos jugadas y explotamos las condiciones que tenemos en ataque, peor lamentablemente hoy nos faltó el último toque con las jugadas que nos creamos en el primer tiempo".